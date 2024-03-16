Явка на выборах в Красноярском крае превысила 50%

По словам председателя Избирательной комиссии Красноярского края Алексея Подушкина, на 15:00 16 марта явка в Красноярском крае составила 53,92%.
— Это достаточно высокая явка, с учетом того, что впереди у нас сегодня полдня и завтра полноценный день. Рассчитываем, что результат 2018 года нами будет побит, — отметил председатель.
Из районов края, говорит Подушкин, самые активные — Идринский, Туруханский, Каратузский, Краснотуранский и Северо-Енисейский районы. В них явка составила более 70%. До 50% явка в Канске, Красноярске, Манском и других районах.