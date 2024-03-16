Житель Новороссийска во время выборов выиграл автомобиль

«Связаться в режиме трансляции со счастливчиком не удалось, так как его телефон оказался недоступен. В данный момент попытки поделиться радостной новостью с новороссийцем продолжаются», — говорится в сообщении.



В мэрии отмечают, что вручение подарков первым победителям викторины состоится в 19:00 на морвокзале.



С 15 по 17 марта в Новороссийске проходит интернет-игра, участники которой могут получить десятки ценных наград — смартфоны, планшеты, электросамокаты, музыкальные колонки и многое другое.



Наталья Решетняк

