Алексей Песошин проголосовал на выборах Президента России

Всем гражданам, проголосовавшим на выборах, вручают специальный браслет с надписью «Всей семьей на выборы!», по которому все три дня голосования — с 15 по 17 марта — предусмотрен бесплатный проезд на общественном транспорте и посещение праздничного концерта.