Жительница Калининграда выиграла квартиру на викторине во время выборов президента

Это первая квартира, которую разыграли в Калининграде во время выборов. По словам члена Балтийского делового клуба Сергея Лютаревича, принять участие в викторине можно ещё в субботу и воскресенье. «Сегодня будет разыгрываться автомобиль, а завтра будут разыгрываться две квартиры, два автомбиля и ценные призы. Поэтому у нас всё по-честному. <…> Всех приглашаю прийти на избирательный участок и поучаствовать в нашей викторине», — отметил Лютаревич.