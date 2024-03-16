Жительница Калининграда выиграла квартиру на викторине во время выборов президента. Женщине вручили ключи от однушки в новом ЖК на 3-й Большой Окружной в субботу, 16 марта.
Это первая квартира, которую разыграли в Калининграде во время выборов. По словам члена Балтийского делового клуба Сергея Лютаревича, принять участие в викторине можно ещё в субботу и воскресенье. «Сегодня будет разыгрываться автомобиль, а завтра будут разыгрываться две квартиры, два автомбиля и ценные призы. Поэтому у нас всё по-честному. <…> Всех приглашаю прийти на избирательный участок и поучаствовать в нашей викторине», — отметил Лютаревич.
По его словам, в первый день на сайте в рамках викторины зарегистрировалось 99 тысяч жителей Калининграда. Для того, чтобы рязъяснить условия розыгрыша, на горячую линию позвонило около 10 тысяч. «Это очень много — мы такой активности сами не ожидали», — подчеркнул Лютаревич.
Всего в дни голосования разыгрывают три квартиры, три машины и ещё 2024 ценных приза. Чтобы принять участие в викторине «Калининград — российская земля», нужно прийти на выборы, получить рядом с избирательным участком листовку с qr-кодом. Затем необходимо зарегистрироваться на сайте. Уточнить условия розыгрыша можно на этом же интернет-ресурсе или по телефону 8−800−6000−586 (звонок бесплатный).