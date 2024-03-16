Губернатор напомнил про голосование за благоустройство территорий на Кубани

«В пунктах голосования 16 и 17 марта можно лично отдать свой голос за объекты благоустройства в рамках федерального проекта “Формирование комфортной городской среды” нацпроекта “Жилье и городская среда”. В этом году от наших муниципалитетов представлено 120 проектов. Приглашаю всех жителей Краснодарского края принять участие в голосовании и определить те зеленые зоны, которые будут обустроены в 2025 году», — написал Кондратьев в телеграм-канале.