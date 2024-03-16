Губернатор напомнил про голосование за благоустройство территорий на Кубани

На Кубани проходят не только выборы президента России, но местные жители еще и голосую за территории, которые хотят обновить в 2025 году. Об этом напомнил и губернатор Вениамин Кондратьев.
«В пунктах голосования 16 и 17 марта можно лично отдать свой голос за объекты благоустройства в рамках федерального проекта “Формирование комфортной городской среды” нацпроекта “Жилье и городская среда”. В этом году от наших муниципалитетов представлено 120 проектов. Приглашаю всех жителей Краснодарского края принять участие в голосовании и определить те зеленые зоны, которые будут обустроены в 2025 году», — написал Кондратьев в телеграм-канале.
Каждый житель населенного пункта с 14 лет сможет отдать свой голос за парк или сквер. Территория-победитель получит финансирование, там проведут озеленение, установят арт-объекты и площадки.
Благодаря нацпроекту за пять лет в регионе уже преобразили 1300 общественных пространств.