Москалькова пожаловалась ООН на нарушения прав россиян за рубежом

«Я со своей стороны обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека с тем, чтобы не просто обратить внимание всего мирового сообщества на грубейшее нарушение международных норм права, но и принять меры для того, чтобы это не могло повториться и распространиться, и просто пресечь такие нарушения», — сказала она.