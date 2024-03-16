Лавров: Крым преодолел наследство Украины

«Десять лет назад — 16 марта 2014 года — на референдуме жители Крыма самостоятельно, осознанно определили свое будущее, воссоединившись с Россией. Тем самым реализовали свое право на самоопределение — в полном соответствии с Уставом ООН и Декларацией о принципах международного права. Как показало дальнейшее развитие ситуации, такое решение было единственно верным», — сказал он в видеообращении.
По его словам, именно благодаря этому удалось защитить жизнь, честь и достоинство крымчан от посягательств русофобского киевского режима.
«Мы все хорошо помним ту тревожную страшную весну, когда в результате кровавого госпереворота власть в Киеве захватили неонацисты. Помним и пресловутые “поезда дружбы”, которые снаряжались идейными последователями бандеровцев для подавления жителей полуострова», — отметил Лавров.
Последовавшие антикрымские санкции, подрывы ЛЭП, транспортная, энергетическая, водная блокады лишь укрепили крымчан в правильности выбора, добавил он.
«Вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя закрыт. Полуостров — неотъемлемая часть Российской Федерации. За минувшие годы удалось преодолеть многие проблемы, доставшиеся “в наследство” от Украины. Реализованы и продолжают осуществляться масштабные проекты, способствующие возрождению и обновлению Крыма», — подчеркнул Сергей Лавров.
Он особо отметил, что в Крыму неукоснительно соблюдаются права всех без исключения граждан, вне зависимости от национальной принадлежности и языковых предпочтений. Русский, украинский, крымско-татарский являются в Республике государственными языками, их статус защищается законом.
«Хотел бы также выделить устойчивое развитие внешних связей Крыма и Севастополя, которым Министерство иностранных дел, наше представительство в Симферополе оказывает всяческую поддержку. Поздравляю всех жителей полуострова с десятилетием исторического воссоединения с Россией!», — заключил министр.