Лавров: Крым преодолел наследство Украины

«Десять лет назад — 16 марта 2014 года — на референдуме жители Крыма самостоятельно, осознанно определили свое будущее, воссоединившись с Россией. Тем самым реализовали свое право на самоопределение — в полном соответствии с Уставом ООН и Декларацией о принципах международного права. Как показало дальнейшее развитие ситуации, такое решение было единственно верным», — сказал он в видеообращении.