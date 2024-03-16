МВД Беларуси участвует в сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Делегация министерства внутренних дел Беларуси принимает участие в 67-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам, которая проходит в Вене, сообщили в ведомстве республики.
Представители правоохранительных органов, сферы здравоохранения и организаций, реализующих антинаркотические программы, из разных стран обсудят ряд ключевых вопросов. Среди них запланирован как практический обмен опытом, так и обсуждение деталей нормативного регулирования.
«Противодействие наркотрафику является одним из приоритетов государственной политики Беларуси», — отметил глава белорусской делегации, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Олег Сильвестрович в рамках своего выступления в Сегменте высокого уровня.
Сильвестрович обратил внимание на то, что в Беларуси наблюдается проблема синтетических наркотиков нового поколения. Основным каналом информирования потенциальных потребителей является интернет. Посредством сети также к наркопотреблению могут привлекаться несовершеннолетние.
Правоохранители уверены, что противостоять данному явлению возможно исключительно в рамках многоуровневой системы и тесного сотрудничества стран.
«Мы используем богатый профессиональный опыт своих сотрудников по пресечению и нейтрализации организованных преступных групп, распространяющих наркотики в социальных сетях и на различных торговых площадках посредством интернета. Готовы делиться своими наработками и призываем зарубежных коллег последовать такому примеру», — подчеркнул глава делегации.
Согласно информации ведомства, в рамках визита запланирован также ряд двусторонних встреч с коллегами из других стран и международных структур.