МВД Беларуси участвует в сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам

Сильвестрович обратил внимание на то, что в Беларуси наблюдается проблема синтетических наркотиков нового поколения. Основным каналом информирования потенциальных потребителей является интернет. Посредством сети также к наркопотреблению могут привлекаться несовершеннолетние.