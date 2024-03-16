В Башкирии явка избирателей во второй день выборов президента РФ на 15 часов составила 51,60%

Такие данные сообщили в Центральной избирательной комиссии РБ. В 8 районах республики — Аскинский, Балтачевский, Благоварский, Илишевский, Миякинский, Стерлибашевский, Татышлинский, Федоровский — явка превысила 65%. В Уфе лидером является Демский район — 61,37%. Среди городов Башкирии самый большой показатель в Агидели и Кумертау.
Напомним, что в первый день выборов президента России, 15 марта, явка в республике на 15 часов составляла 21,02%. Наивысшие показатели зарегистрировали в двух районах Башкирии — Балтачевском и Миякинском, где участки посетили более 40% избирателей. К концу дня ситуация изменилась. По данным ЦИК РБ, в первый день выборов явка составила 36,66%. К концу дня 8 районов республики превысили показатель в 50%. Что касается столицы, то в четырех районах Уфы явка перевалила за отметку 40%.
По всей стране продолжается голосование. Выборы президента продлятся все выходные — 16 и 17 марта. Все избирательные участки будут работать в эти дни с 08:00 до 20:00.