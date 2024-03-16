Президент Молдовы вновь получит премию за демократию

Премия была присуждена Майе Санду за то, что она «образцово, в духе Роберта Блюма, непоколебимо привержена демократии и европейскому взаимопониманию. В чрезвычайно сложных политических и экономических условиях она демонстрирует мужество, напор и неподкупность в достижении своих политических целей. Она борется за демократизацию и соблюдение принципов верховенства права, а также за интеграцию в Европейский Союз».