Президент Молдовы вновь получит премию за демократию

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду стала лауреатом Лейпцигской премии Роберта Блюма за демократию, к которой прилагается денежная сумма в размере 25 тысяч евро. Информация об этом опубликована на официальном сайте администрации Лейпцига.
В публикации отмечается, что указанная премия в этом год будет вручена впервые, награждение проходит под патронатом президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Премия была присуждена Майе Санду за то, что она «образцово, в духе Роберта Блюма, непоколебимо привержена демократии и европейскому взаимопониманию. В чрезвычайно сложных политических и экономических условиях она демонстрирует мужество, напор и неподкупность в достижении своих политических целей. Она борется за демократизацию и соблюдение принципов верховенства права, а также за интеграцию в Европейский Союз».
Майя Санду в свою очередь поблагодарила попечительский совет за присужденную ей премию.
«Рассматриваю эту награду как оценку совместных усилий моих коллег и множества других людей, которые привержены демократическому и международному прогрессу Республики Молдова», — отметила Санду.
Президент также выразила пожелание, чтобы денежная сумма премии Роберта Блюма в размере 25 тысяч евро была передана от ее имени некоммерческой организации в Молдове.
Это уже вторая премия с денежным вознаграждением, присужденная президенту Молдовы в этом году. В январе Санду поучила премию «Тимишоара за европейские ценности» (Timişoara pentru valori europene). К награде прилагалась денежная премия в размере 30 тысяч евро. Позже президент Молдовы заявила, что денежная часть премии будет направлена организации Prietena Mea, занимающейся помощью детям.