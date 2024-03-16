СМИ: начальник полиции Казани Ильнур Хаялиев написал рапорт об отставке

Зам начальника УМВД Казани, начальник полиции города Ильнур Хаялиев написал рапорт об отставке. Он уже покинул свое рабочее место. Вместо Халявиева сейчас временно назначен заместитель по оперативной работе Антон Максимов, сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на собственные источники.
Напомним, не так давно сменился глава МВД Татарстана. Занимавший ранее этот пост Артем Хохорин написал рапорт об отставке. На его место был назначен Дамир Сатретдинов, который до этого руководил УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу.