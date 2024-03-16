СМИ: начальник полиции Казани Ильнур Хаялиев написал рапорт об отставке

Напомним, не так давно сменился глава МВД Татарстана. Занимавший ранее этот пост Артем Хохорин написал рапорт об отставке. На его место был назначен Дамир Сатретдинов, который до этого руководил УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу.