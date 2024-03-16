Никита Михалков проголосовал в Симферополе на выборах президента России

На вопрос корреспондента РИА Новости Крым, с каким настроением пришел на выборы и что для него значит голосование, Михалков ответил: «Я понимаю, что не многое решит один голос, но я точно знаю, что он присоединится к миллионам. И это не связано ни с чем, кроме национальных интересов страны».