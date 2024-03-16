Явка на выборах президента России превысила 45 процентов

На выборах в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10.00 мск составляла 16,55 процента, к 12.00 мск — 34,72 процента, к 17.00 мск — 51,9 процента. При этом после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она превысила 67 процентов.