Губернатор Омской области поздравил омичей, выигравших квартиру

В субботу в России проходит второй день трехдневного голосования на выборах президента страны. На избирательных участках Омской области действует социальная акция «Выбирай Россию», участие в которой могут принять все проголосовавшие.
«Сегодня в эфире 12-го канала поздравил обладателей главных призов первого дня социальной акции “Выбирай Россию”. Жанна Шумилова из Омска выиграла миллион, автомобиль достался жительнице села Надеждино Омского района Ирине Дёминой. А хозяйкой квартиры стала Людмила Плахина из села Талбакуль Колосовского района. Поздравляю!» — написал губернатор.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. К полудню субботы в Омской области проголосовали почти 650 тысяч человек. Это 45% от общего числа избирателей.