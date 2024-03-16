Хоценко и Стас Михайлов встретились с ветеранами СВО в Омске

Губернатор Омской области и певец побывали в фонде «Защитники Отечества» в Омске. Здесь близкие участников СВО и демобилизованные по ранению военнослужащие безвозмездно помогают таким же людям, как они, совместно с координаторами центра и общественными организациями.
«Стасу Михайлову показали помещения фонда, рассказали о принципах организации его работы, задачах, которые он выполняет. Виталий Хоценко отметил, что главная ценность фонда не в его стенах, а в людях: специалистах-координаторах, работающих здесь на постоянной основе, и волонтёрах, которые сюда приходят по зову сердца», — сообщили в пресс-службе.
Певец выступает в омском спорткомплексе «Красная звезда» три дня — 15, 16, 17 марта. Его концерты являются частью всероссийской акции «Крымская весна» в честь десятилетней годовщины возвращения Крыма в состав России, а также присоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.
«Мы все помогаем фронту, все работаем на победу, — и оборонно-промышленный комплекс, и гуманитарные конвои: все, что нужно для фронта, мы собираем и практически каждую неделю отправляем нашим ребятам», — добавил Хоценко.