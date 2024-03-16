Хоценко и Стас Михайлов встретились с ветеранами СВО в Омске

«Стасу Михайлову показали помещения фонда, рассказали о принципах организации его работы, задачах, которые он выполняет. Виталий Хоценко отметил, что главная ценность фонда не в его стенах, а в людях: специалистах-координаторах, работающих здесь на постоянной основе, и волонтёрах, которые сюда приходят по зову сердца», — сообщили в пресс-службе.