По данным избиркома, в Самаре проголосовало 411 968 жителей. В Тольятти явка составила 39,05%. В малых городах избирательные участки посетили 229 658 избирателей — 57,77%. В муниципальных районах проголосовало 66,82% жителей.
Руфия Кутляева.
К 15:00 второго дня выборов в Самарской области проголосовало 50,51% жителей
16 марта к 15:00 явка на президентские выборы составила 50,51%. Соответствующую информацию сообщила избирательная комиссия региона.
По данным избиркома, в Самаре проголосовало 411 968 жителей. В Тольятти явка составила 39,05%. В малых городах избирательные участки посетили 229 658 избирателей — 57,77%. В муниципальных районах проголосовало 66,82% жителей.