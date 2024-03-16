К 15:00 второго дня выборов в Самарской области проголосовало 50,51% жителей

По данным избиркома, в Самаре проголосовало 411 968 жителей. В Тольятти явка составила 39,05%. В малых городах избирательные участки посетили 229 658 избирателей — 57,77%. В муниципальных районах проголосовало 66,82% жителей.



Руфия Кутляева.