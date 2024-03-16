Никита Михалков проголосовал в Крыму на выборах президента России

Позже, после проверки документов, артисту предоставили бюллетень, с которым он направился в кабину для голосования. По окончании процедуры он поместил бланк в специальный сканер.
Также в субботу премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал на выборах в онлайн-формате. По словам главы правительства, решение на выборах президента каждому гражданину важно принять ради своих близких, ради страны и ее будущего.
Ранее в этот день в пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщили, что, по состоянию на 15:25, явка на выборах президента составила 46,56%.
Основное всероссийское голосование на выборах президента РФ проходит в течение трех дней — в период с 15 по 17 марта. В выборах принимают участие четыре кандидата: зампред Госдумы, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов и действующий глава государства самовыдвиженец Владимир Путин.