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Никита Михалков проголосовал в Крыму на выборах президента России

Кинорежиссер, народный артист РСФР Никита Михалков в субботу, 16 марта, проголосовал в Крыму на выборах президента РФ. Режиссер в этот день прибыл на избирательный участок в Симферополе. Сначала его поприветствовали члены участка.
Источник: Известия

Позже, после проверки документов, артисту предоставили бюллетень, с которым он направился в кабину для голосования. По окончании процедуры он поместил бланк в специальный сканер.

Также в субботу премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал на выборах в онлайн-формате. По словам главы правительства, решение на выборах президента каждому гражданину важно принять ради своих близких, ради страны и ее будущего.

Ранее в этот день в пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщили, что, по состоянию на 15:25, явка на выборах президента составила 46,56%.

Основное всероссийское голосование на выборах президента РФ проходит в течение трех дней — в период с 15 по 17 марта. В выборах принимают участие четыре кандидата: зампред Госдумы, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов и действующий глава государства самовыдвиженец Владимир Путин.