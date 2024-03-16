В Пермском крае на выборах проголосовали более 47 процентов избирателей

«По состоянию на 15.00 (13.00 мск) второго дня голосования на выборах президента России средняя явка по Пермскому краю с учетом ДЭГ составила 47,2% или 930 116 избирателей. Жалоб в избирательные комиссии на данный момент не поступало», — говорится в сообщении.
Уточняется, что уже отдали свои голоса 83% избирателей, подавших заявку на дистанционное голосование.
В Пермском крае и других регионах страны с 15 по 17 марта проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.
В 2018 году голосование за главу государства длилось один день. Явка по региону тогда составила 66,5% (самый высокий показатель с 2004 года). По данным избиркома, сейчас в крае насчитывается более 1,9 миллиона избирателей (770 тысяч — в Перми), для них с 08.00 до 20.00 работают 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков.