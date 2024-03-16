Явка к середине второго дня голосования на выборах Президента РФ в Татарстане — 54,50%

Напомним, для голосования в Татарстане открыты 2767 избирательных участков, которые доступны для жителей с 8:00 до 20:00. Их работу обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов, а за соблюдением правил голосования следят 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.