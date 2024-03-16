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Памфилова заявила, что «недалекие люди» в 20 субъектах пытались поджечь или залить урны

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. «Недалекие люди» в 20 субъектах РФ на 29 участках пытались испортить ящики с бюллетенями, включая их заливку жидкостями, на 8 из них пытались поджечь урны. Как рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова, указания им шли из кол-центров с территории Украины и некоторых стран Европы.
Источник: РИА "Новости"

«В 20 субъектах на 29 избирательных участках привлекли разного рода, прямо скажем, недалеких людей по разным причинам», — сказала она на заседании ЦИК.

«Мы так проанализировали. Мы по этим всяким вливаниям жидкости на 20 избирательных участках и 8 попыток поджогов предотвратили. В одном случае попытались использовать дымовую шашку», — добавила Памфилова.

Она назвала серию случаев заливки урн «казусом зеленки» и сообщила, что указания этим людям поступали с территории Украины и некоторых стран Европы. «Мы выяснили, что все эти звонки [с указаниями] идут из кол-центров, которые расположены на территории Украины и некоторых европейских стран», — сказала глава ЦИК.

Памфилова назвала усилия людей, пытавшихся портить бюллетени, жалкими. «Жалки их усилия. Слабы их ресурсы. Так готовились», — с иронией заметила она.