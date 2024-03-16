Памфилова заявила, что «недалекие люди» в 20 субъектах пытались поджечь или залить урны

Она назвала серию случаев заливки урн «казусом зеленки» и сообщила, что указания этим людям поступали с территории Украины и некоторых стран Европы. «Мы выяснили, что все эти звонки [с указаниями] идут из кол-центров, которые расположены на территории Украины и некоторых европейских стран», — сказала глава ЦИК.