Памфилова заявила, что «недалекие люди» в 20 субъектах пытались поджечь или залить урны

«В 20 субъектах на 29 избирательных участках привлекли разного рода, прямо скажем, недалеких людей по разным причинам», — сказала она на заседании ЦИК.
«Мы так проанализировали. Мы по этим всяким вливаниям жидкости на 20 избирательных участках и 8 попыток поджогов предотвратили. В одном случае попытались использовать дымовую шашку», — добавила Памфилова.
Она назвала серию случаев заливки урн «казусом зеленки» и сообщила, что указания этим людям поступали с территории Украины и некоторых стран Европы. «Мы выяснили, что все эти звонки [с указаниями] идут из кол-центров, которые расположены на территории Украины и некоторых европейских стран», — сказала глава ЦИК.
Памфилова назвала усилия людей, пытавшихся портить бюллетени, жалкими. «Жалки их усилия. Слабы их ресурсы. Так готовились», — с иронией заметила она.