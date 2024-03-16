Краснодарские активистки призвали США поучиться проведению выборов у России

«Хотим поделиться своим мнением о нашем голосовании. Сказано Россия — красиво, уютно, вежливо. Ну просто натуральный праздник проходит… И удобно главное (голосовать — ред.) — дома, здесь, на компьютере, на телефоне. Вот это демократия! Америка, поучись у нас, мы тебя сколько раз просим!» — сказала одна из активисток Людмила Барилко на выходе из избирательного участка.
Участницы движения также отметили удобство трёхдневного голосования.
«А то Украина считает себя демократией. Какая демократия? Вообще запретили даже выборы, боже мой! Учитесь у России, и всё будет на этом земном шаре здорово!» — добавила Барилко.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.