Краснодарские активистки призвали США поучиться проведению выборов у России

«Хотим поделиться своим мнением о нашем голосовании. Сказано Россия — красиво, уютно, вежливо. Ну просто натуральный праздник проходит… И удобно главное (голосовать — ред.) — дома, здесь, на компьютере, на телефоне. Вот это демократия! Америка, поучись у нас, мы тебя сколько раз просим!» — сказала одна из активисток Людмила Барилко на выходе из избирательного участка.