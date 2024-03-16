В Крыму на выборах проголосовали уже более половины избирателей

Он отметил, что голосование идет в штатном и спокойном режиме, 1130 участков открылись согласно запланированному времени — в 8 утра, голосование продолжится до 20.00.
«Это действительно очень неплохой результат для 15 часов сегодняшнего дня и тенденция будет продолжаться, может быть, не в таком объеме к сегодняшнему вечеру, тем не менее ощущается, что крымчане активно идут на голосование и осуществляют свое конституционное право», — сказал председатель крымского избиркома.
Он напомнил, что в воскресенье, 17 марта, в Крыму дополнительно будут работать еще 35 временных участков: в медицинских учреждениях и один в СИЗО.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Проголосовать можно в течение всех трех дней — участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.