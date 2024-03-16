В Крыму на выборах проголосовали уже более половины избирателей

«Это действительно очень неплохой результат для 15 часов сегодняшнего дня и тенденция будет продолжаться, может быть, не в таком объеме к сегодняшнему вечеру, тем не менее ощущается, что крымчане активно идут на голосование и осуществляют свое конституционное право», — сказал председатель крымского избиркома.