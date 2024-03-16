Явка на выборах президента России превысила 50 процентов

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента России во второй день голосования к 16:13 мск составила 50,01%, следует из данных, представленных на сайте ЦИК.
С учетом ДЭГ на 16:20 мск проголосовали 51,77% избирателей, добавил заместитель председателя комиссии Николай Булаев.
К 15:13 мск явка составляла 45,02%.
На выборах в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55 процента, к 12:00 мск — 34,72 процента, к 17:00 мск — 51,9 процента. При этом после обработки 99,83 процента протоколов участковых комиссий она превысила 67 процентов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.
Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке в четверг в 23:00 мск. В 9:00 в пятницу заработали пункты для голосования в самом западном регионе России — Калининградской области. В свою очередь, досрочно свой голос на выборах успели отдать почти 2,6 миллиона россиян.
На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.