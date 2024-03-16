К 15 часам второго дня голосования в Волгограде и области явка составила 56,38%

— Такая возможность доступна для избирателей, которые по состоянию здоровья или иным уважительным причинам не могут посетить избирательный участок. — рассказал секретарь ИКВО Анатолий Ярылкин. — Чтобы проголосовать на дому, необходимо до 14 часов 17 марта подать в свою участковую избирательную комиссию письменное заявление или устное обращение. Также для помощи маломобильным и пожилым избирателям на участках находятся волонтеры.