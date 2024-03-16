К 15 часам второго дня голосования в Волгограде и области явка составила 56,38%

В Волгоградской области посчитали явку на выборах Президента. По состоянию на 15.00 16 марта, на избирательные участки в регионе уже сходили 56,38% имеющих право голосовать. Напомним, к концу первого дня голосования явка была 44,82%. В субботу обстановка на участках спокойная и позитивная. Пока о новых провокациях на УИК избирком не заявлял.
В субботу на выборах заметили казаков и участников СВО, молодоженов и многодетных, именинников, отмечающих день рождения в этот день. Всей семьей приходят и политики: например, депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов пришел голосовать полным составом.
В избиркоме Волгоградской области также отметили, что голосуют жители не только на УИК, но и на дому.
Тем, у кого есть уважительная причина, разрешено голосовать на дому. Геннадий БИСЕНОВ.
— Такая возможность доступна для избирателей, которые по состоянию здоровья или иным уважительным причинам не могут посетить избирательный участок. — рассказал секретарь ИКВО Анатолий Ярылкин. — Чтобы проголосовать на дому, необходимо до 14 часов 17 марта подать в свою участковую избирательную комиссию письменное заявление или устное обращение. Также для помощи маломобильным и пожилым избирателям на участках находятся волонтеры.
В стране к этому моменту проголосовали 50, 01% избирателей.