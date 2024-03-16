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К 15 часам 16 марта явка на выборы Президента в Воронежской области составила 51,50%

В регионе идет второй день голосования.
Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области продолжается голосование на выборах Президента РФ.

Согласно данным Избиркома Воронежской области, по состоянию на 15.00 субботы, 16 марта, в Воронежской области явка составила 51,50%, в абсолютных цифрах — 938 тысяч. Это сумма данных по электронному голосованию (86% от заявивших) и количеству избирателей, непосредственно пришедших на участки.

Напомним, избиратели могут принять участие в выборах, лично явившись на избирательный участок по месту прописки, на дому по предварительному заявлению или с помощью дистанционного электронного голосования.

О том, чего воронежцы ждут в будущем, читайте в нашем репортаже.