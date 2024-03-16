К 15 часам 16 марта явка на выборы Президента в Воронежской области составила 51,50%

Согласно данным Избиркома Воронежской области, по состоянию на 15.00 субботы, 16 марта, в Воронежской области явка составила 51,50%, в абсолютных цифрах — 938 тысяч. Это сумма данных по электронному голосованию (86% от заявивших) и количеству избирателей, непосредственно пришедших на участки.