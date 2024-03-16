К 15 часам 16 марта явка на выборы Президента в Воронежской области составила 51,50%

В Воронежской области продолжается голосование на выборах Президента РФ.
Согласно данным Избиркома Воронежской области, по состоянию на 15.00 субботы, 16 марта, в Воронежской области явка составила 51,50%, в абсолютных цифрах — 938 тысяч. Это сумма данных по электронному голосованию (86% от заявивших) и количеству избирателей, непосредственно пришедших на участки.
Напомним, избиратели могут принять участие в выборах, лично явившись на избирательный участок по месту прописки, на дому по предварительному заявлению или с помощью дистанционного электронного голосования.
О том, чего воронежцы ждут в будущем, читайте в нашем репортаже.