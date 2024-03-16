Общая явка избирателей по Нижегородской области на 15:00 составила 48,8%

Общая явка избирателей в целом по Нижегородской области на 15:00 16 марта составила 48,8% (1 млн 214 тысяч 171 человек), об этом сообщили в региональной Избирательной комиссии.
При этом на избирательные участки пришли 44,4% избирателей (975 тысяч 46 граждан), в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли участие 82,92% (проголосовало 239 тысяч 125 человек из 288 тысяч 371 избирателя).
Наибольшей активностью к этому часу отличаются избиратели из Сарова (75,32%), Вадского (68,08%) и Ардатовского (66,84%) округов.
Напомним, 15 марта в Нижегородской области 2 тысячи 181 избирательный участок приступил к работе. Среди них — 2 тысячи 177 постоянных участковых избирательных комиссий и 4 временных избирательных участка в местах временного пребывания избирателей.
Для избирателей, подавших заявление на участие в ДЭГ, доступен специальный портал для голосования: vybory.gov.ru.