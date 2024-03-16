Общая явка избирателей по Нижегородской области на 15:00 составила 48,8%

При этом на избирательные участки пришли 44,4% избирателей (975 тысяч 46 граждан), в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли участие 82,92% (проголосовало 239 тысяч 125 человек из 288 тысяч 371 избирателя).