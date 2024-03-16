В Ленинградской области явка на выборах президента РФ на 15:00 составила почти 49%

«Второй день идет активное голосование. На 15:00, по нашим данным, у нас проголосовало 657 889 избирателей. Если в пересчете в проценты активность наших избирателей — 48,89%. Считайте, половина избирателей Ленинградской области за эти полтора дня реализовали свое конституционное право», — рассказал Лебединский.
Глава комиссии также рассказал о промежуточных итогах голосования на приграничном избирательном участке в Ивангороде, где голосуют граждане РФ, проживающие за рубежом. «На 15:00 часов проголосовали 404 человека за два дня», — отметил он, добавив, что «вчера со стороны Эстонии сократили число постов, и, соответственно, сузили возможность приходить».
Такой участок, расположенный рядом с границей с Эстонией, был организован в регионе впервые. Сообщалось, что пропускную способность единственного открытого в Ленобласти пешеходного погранперехода на период выборов совместными усилиями пограничной и таможенной служб увеличили в два раза. Избирателям обеспечивают трансфер от погранперехода до участка для голосования на автобусе. В Ивангороде 16 марта приграничный участок посетила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что явка избирателей в регионе оказалась высокой уже в первый день голосования. «У нас выборы идут активно, вчера проголосовало 36% от общего количества избирателей», — сказал он журналистам после того, как сам утром 16 марта принял участие в голосовании на своем избирательном участке в Лупполово Всеволожского района.