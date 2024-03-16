В Ленинградской области явка на выборах президента РФ на 15:00 составила почти 49%

Такой участок, расположенный рядом с границей с Эстонией, был организован в регионе впервые. Сообщалось, что пропускную способность единственного открытого в Ленобласти пешеходного погранперехода на период выборов совместными усилиями пограничной и таможенной служб увеличили в два раза. Избирателям обеспечивают трансфер от погранперехода до участка для голосования на автобусе. В Ивангороде 16 марта приграничный участок посетила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.