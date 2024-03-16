В Башкирии ряд маленьких участков завершили работу со 100-процентной явкой.

"Очень серьезный показатель явки в республике на 15 часов, и неудивительно — уже в первый день на некоторых участках были очереди. Сегодня наблюдатели мониторили Уфу и Чишминский район, побывали на 70 избирательных участках, где также зафиксировали высокую активность. В субботу, конечно, с утра народ поспал, но уже в 10 часов участки оживились. Как уже отмечалось, многие УИК создали национальный праздничный колорит, предусмотрели подарки детям, поддерживают традицию поощрения впервые голосующих, которая, кстати, сохранилась далеко не во всех регионах страны.