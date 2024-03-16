В Башкирии ряд маленьких участков завершили работу со 100-процентной явкой.

На данный момент второго дня голосования ни одного нарушения, способного повлиять на итог выборов, в республике не зафиксировано, сообщила на брифинге в Общественном пресс-центре «Выборы президента России-2024» в Уфе и. о. председателя Общественной палаты Башкирии Лида Исаргакова. Также она является руководителем штаба общественных наблюдателей.
"Очень серьезный показатель явки в республике на 15 часов, и неудивительно — уже в первый день на некоторых участках были очереди. Сегодня наблюдатели мониторили Уфу и Чишминский район, побывали на 70 избирательных участках, где также зафиксировали высокую активность. В субботу, конечно, с утра народ поспал, но уже в 10 часов участки оживились. Как уже отмечалось, многие УИК создали национальный праздничный колорит, предусмотрели подарки детям, поддерживают традицию поощрения впервые голосующих, которая, кстати, сохранилась далеко не во всех регионах страны.
Всего в республике работают 10 тыс. общественных наблюдателей, в том числе международных. Мы никого не предупреждаем, едем куда решим. Наблюдатели работают совершенно бесплатно, на своем энтузиазме. Завтра, в третий день голосования, будем смотреть, как работают УИК в сельской местности.
Кстати, ряд участков с маленьким числом избирателей, например, 150, сегодня уже закончили работу со стопроцентной явкой. В целом же на плечи членов избирательных комиссий ложится огромная нагрузка — голосование трехдневное, но они справляются", — отметила Лида Исаргакова.
Как уже сообщалось, в Башкирию наблюдать за ходом выборов приехали представители Беларуси, Казахстана, Индонезии, Шри-Ланки, Австрии, Молдовы, Сербии, Болгарии и Гватемалы.