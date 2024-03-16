В Петербурге явка на выборах президента превысила 43 процента

В Петербурге в субботу вновь открылись все 1947 избирательных участков во всех районах города. Также работают 22 временных участка, которые расположены в медицинских и социальных учреждениях, на Московском и Ладожском вокзалах и в аэропорту «Пулково». С 15 по 17 марта здесь можно проголосовать на выборах президента России.