Ответные меры Беларуси против Литвы вступят в силу с 1 апреля

Белорусской стороной принято решение о введении анонсированных ранее мер в ответ на недружественные действия Литовской Республики по закрытию в 2024 году двух пограничных пунктов пропуска. Так, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2024 года № 181 установлен запрет на импорт из Литвы отдельных товаров, включая продукты питания, строительные изделия и бытовую технику, а постановлением от 14 марта № 182 — запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок госграницы.