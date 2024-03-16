В Новосибирской области явка за два дня выборов достигла почти 47 процентов

«По состоянию на 20.00 (16.00 мск) 16 марта, явка избирателей в Новосибирской области составила 42,04%, проголосовали 823 862 избирателя (без учета дистанционного голосования)», — говорится в сообщении.
По данным комиссии, на момент закрытия избирательных участков в субботу 16 марта дистанционно проголосовали 213 454 избирателя (87%). Таким образом, общая явка составила 46,98%.
В Новосибирской области для голосования работают 1804 постоянных избирательных участка. Также в регионе применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) применяются на 375 избирательных участках в Новосибирске и наукограде Кольцово. Видеонаблюдение планируется применять на 972 участках. На 1 января 2024 года численность избирателей в Новосибирской области составляет 2 175 076 человек.
Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
На прошлых президентских выборах в марте 2018 года явка избирателей в Новосибирской области составила 60,41%. Выборы тогда проходили в один день.