Молдавские фермеры заявили о возобновлении акций протеста

«Мы можем сравнить действия фермеров во многих странах ЕС и отношение к ним правоохранительных органов. Фермеры полагают, что действия полиции совершаются по приказу сверху и направлены на то, чтобы запугать сельхозпроизводителей, чтобы те отказались от протестов».