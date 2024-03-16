Молдавские фермеры заявили о возобновлении акций протеста

В своем заявлении, опубликованном в СМИ, аграрии отметили, что после приостановки протестов, которые власти признали обоснованными, участники манифестаций получили многочисленные штрафы. К некоторым из них правоохранители приходили домой и угрожали силой доставить в отделение полиции.
Фермеры выразили возмущение поведением властей и заявили, что «в государстве с европейскими устремлениями такое давление недопустимо».
«Мы можем сравнить действия фермеров во многих странах ЕС и отношение к ним правоохранительных органов. Фермеры полагают, что действия полиции совершаются по приказу сверху и направлены на то, чтобы запугать сельхозпроизводителей, чтобы те отказались от протестов».
В связи с этим аграрии сообщили о проведении акции протеста в понедельник, 18 марта, возле комиссариата полиции города Хынчешты.