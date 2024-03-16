Шаповалов: молдавские власти ущемляют интересы сотен тысяч граждан России

Решение властей Молдовы открыть только один избирательный участок для проживающих в стране граждан России, желающих принять участие в выборах президента, выглядит дискриминационным и говорит о двойных стандартах. Такое мнение в комментарии для Sputnik Молдова высказал политолог Борис Шаповалов.
«Российская Федерация никогда не препятствовала организации и проведению молдавских выборов на своей территории. Я знаю, что избирательные участки открывались не только в Москве и Петербурге, но и в Воронеже, в Тюмени и во многих других регионах РФ».
Политолог считает, что Россия не будет нарушать международное законодательство и во время осенних выборов президента Молдовы откроет на своей территории все избирательные участки. По его мнению, именно Кишинев заинтересован в сокращении количества участков в РФ, потому что молдаване в России обычно голосуют не за правящую партию «Действие и солидарность» (PAS) и не за нынешнего президента.
«Отношение молдавского руководства к представителям диаспоры, проживающим в Канаде, США, Европе и в России — абсолютно разное. Диаспора и избиратели уже давно поделены (властями — Ред.) на “наших” и “не наших”.
Эксперт предполагает, что Кишинев максимально ограничил количество участков для того, чтобы спровоцировать РФ. И в то же время он убежден, что ответного препятствования в проведении молдавских выборов со стороны Москвы не будет.