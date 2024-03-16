Шаповалов: молдавские власти ущемляют интересы сотен тысяч граждан России

Политолог считает, что Россия не будет нарушать международное законодательство и во время осенних выборов президента Молдовы откроет на своей территории все избирательные участки. По его мнению, именно Кишинев заинтересован в сокращении количества участков в РФ, потому что молдаване в России обычно голосуют не за правящую партию «Действие и солидарность» (PAS) и не за нынешнего президента.