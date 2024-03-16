На Украине сообщили об увольнении представителя командования Воздушных сил

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат уволен с поста в связи с переходом на другое направление. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
«Он останется в составе Воздушных сил и будет работать на другом направлении», — написал Олещук в своем Telegram-канале.
8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, указав при этом на стагнацию на фронте и необходимость «перезагрузки генералитета». На должность главкома ВСУ был назначен Александр Сырский. Зеленский заявил, что дал Сырскому карт-бланш на дальнейшие перестановки в армии.
С должности начальника Генштаба ВСУ был снят Сергей Шаптала, на его место назначен Анатолий Баргилевич, который командовал силами территориальной обороны. Зеленский также уволил с должности командующего силами логистики ВСУ Олега Гуляка и назначил вместо него Владимира Карпенко. С должности командующего силами поддержки ВСУ был снят Дмитрий Герега, вместо него назначен Александр Яковец. 4 марта Зеленский сообщил, что подписал ряд указов о новых назначениях в ВСУ.