На Украине сообщили об увольнении представителя командования Воздушных сил

С должности начальника Генштаба ВСУ был снят Сергей Шаптала, на его место назначен Анатолий Баргилевич, который командовал силами территориальной обороны. Зеленский также уволил с должности командующего силами логистики ВСУ Олега Гуляка и назначил вместо него Владимира Карпенко. С должности командующего силами поддержки ВСУ был снят Дмитрий Герега, вместо него назначен Александр Яковец. 4 марта Зеленский сообщил, что подписал ряд указов о новых назначениях в ВСУ.