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Новая тюрьма стоимостью более 75 миллионов евро будет построена в Кишиневе

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. В Молдове появится новое пенитенциарное учреждение, которое должно быть сдано в эксплуатацию до 2028 года. Об этом заявила министр юстиции Вероника Михайлов-Морару в ходе рабочего заседания с региональным директором Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) Тимом Ларднером.
Источник: Sputnik.md

Министр отметила важность реализации этого проекта после нескольких лет застоя и выразила надежду, что новое пенитенциарное учреждение будет построено в установленные сроки.

«Мы уже разработали новый механизм и план завершения, в котором прописаны конкретные шаги и сроки, установленные до ввода в эксплуатацию — 2028 года».

сказала Михайлов-Морару.

Она добавила, что новая тюрьма значительно улучшит условия содержания заключенных и таким образом Молдова сможет решить главную проблему с проигрышами дел в Европейском суде по правам человека.

Новая тюрьма в Кишиневе заменит ныне работающий пенитенциар № 13. Здание будет рассчитано на 1050 мест. Общая стоимость проекта — 75,9 миллиона евро, из которых 50 миллионов — вклад Банка развития Совета Европы, а остальные деньги будут выделены из государственного бюджета Молдовы.