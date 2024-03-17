Новая тюрьма стоимостью более 75 миллионов евро будет построена в Кишиневе

Министр отметила важность реализации этого проекта после нескольких лет застоя и выразила надежду, что новое пенитенциарное учреждение будет построено в установленные сроки.
«Мы уже разработали новый механизм и план завершения, в котором прописаны конкретные шаги и сроки, установленные до ввода в эксплуатацию — 2028 года».
Она добавила, что новая тюрьма значительно улучшит условия содержания заключенных и таким образом Молдова сможет решить главную проблему с проигрышами дел в Европейском суде по правам человека.
Новая тюрьма в Кишиневе заменит ныне работающий пенитенциар № 13. Здание будет рассчитано на 1050 мест. Общая стоимость проекта — 75,9 миллиона евро, из которых 50 миллионов — вклад Банка развития Совета Европы, а остальные деньги будут выделены из государственного бюджета Молдовы.