Новая тюрьма стоимостью более 75 миллионов евро будет построена в Кишиневе

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. В Молдове появится новое пенитенциарное учреждение, которое должно быть сдано в эксплуатацию до 2028 года. Об этом заявила министр юстиции Вероника Михайлов-Морару в ходе рабочего заседания с региональным директором Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) Тимом Ларднером.