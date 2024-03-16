В ДНР явка на выборах президента России превысила 86%

В регионе голосование проводится на избирательных участках, а также за их пределами. С 25 февраля в регионе шло досрочное голосование на участках, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения. С 10 по 14 марта досрочное голосование проводилось в ДНР повсеместно.