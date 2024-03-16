В ДНР явка на выборах президента России превысила 86%

ДОНЕЦК, 16 марта. /ТАСС/. Явка по итогам второго дня голосования на выборах президента России в Донецкой Народной Республике составила 86,75%. Об этом на брифинге сообщил председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высокий.
«Явка за сегодняшний день составила 86,75%, что весьма и весьма впечатляет», — сказал Высоцкий.
В регионе голосование проводится на избирательных участках, а также за их пределами. С 25 февраля в регионе шло досрочное голосование на участках, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения. С 10 по 14 марта досрочное голосование проводилось в ДНР повсеместно.