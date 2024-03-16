Шор уверен, что станет премьером Молдавии

«После парламентских выборов я планирую занять пост премьер-министра… Я буду премьер-министром — это факт», — заявил Шор.
Он заявил, что если придет к власти, то сделает все, что возобновить отношения с Россией.
«Я возобновлю отношения, я сделаю все, чтобы Россия была близким другом Молдавии, а молдавские граждане от этого получали бенефиты. И российские граждане тоже», — добавил Шор.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейского курса.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.