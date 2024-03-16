Кулеба предупредил США о риске потери лидерства в мире

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон предоставит Киеву новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов. По словам представителя Белого дома, он будет включать в себя партию артиллерийских снарядов и управляемых ракет GMLRS для РСЗО HIMARS.