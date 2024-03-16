Макрон заявил, что Франция не выступит с наступательными инициативами против России

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Франция не готова выступить с наступательными инициативами против России, несмотря на стремление Парижа обеспечить Киеву сильную позицию в переговорах об окончании конфликта. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон.
«Мы не будем идти путем эскалации, поскольку нам не нужна еще одна война, но мы готовы сказать, что у нас нет лимитов, и мы готовы реагировать в зависимости от действий России. Украинцы на выходе из войны должны быть в сильной позиции, когда они будут вести переговоры про постоянный мир. Но я пока что не иду с наступательными инициативами», — сказал он в интервью ведущим единого украинского телемарафона.
Макрон отказался проводить параллели между нынешней ситуацией и Второй мировой войной, подчеркнув, что целью Франции является обеспечение стабильного мира в Европе.
Французский лидер 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных государств обсуждали дальнейшую поддержку Киева в конфликте с Москвой, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск на Украину. По его словам, участникам не удалось достичь консенсуса по этому вопросу, однако в будущем такого сценария исключать нельзя. Позже Макрон дополнил свое заявление, пояснив, что «не исключать что-то не означает делать это».