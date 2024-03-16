Макрон заявил, что Франция не выступит с наступательными инициативами против России

«Мы не будем идти путем эскалации, поскольку нам не нужна еще одна война, но мы готовы сказать, что у нас нет лимитов, и мы готовы реагировать в зависимости от действий России. Украинцы на выходе из войны должны быть в сильной позиции, когда они будут вести переговоры про постоянный мир. Но я пока что не иду с наступательными инициативами», — сказал он в интервью ведущим единого украинского телемарафона.