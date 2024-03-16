Трамп заявил, что некомпетентность Байдена угрожает демократии в США

«Джо Байден — огромная угроза для нашей демократии. Он серьезнейшая угроза для нашей демократии. Первая причина — это его некомпетентность. Кроме того, он использует министерство юстиции и ФБР в борьбе против своего политического оппонента, то есть меня», — сказал он.
Трамп не сомневается, что в ноябре одержит победу на президентских выборах. «Мы скажем ему: “Джо, ты уволен. Убирайся отсюда. Ты отвратительно поработал”, — заявил республиканец.
«Он худший президент, который когда-либо был у нас. Он самый некомпетентный президент. И он самый продажный президент», — убежден экс-лидер США.
Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента США. А Байден, в свою очередь, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост. Выборы президента США пройдут 5 ноября.