Начался последний день выборов президента РФ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Голосование на выборах президента РФ завершается, к этому моменту в волеизъявлении поучаствовало более половины россиян. Все избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени, а первые итоги станут известны после 21:00 мск.
Явка составляет 58,75%. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе в 28 регионах поучаствовало 90% из более 4,67 млн заявившихся. Говоря о последнем способе голосования, зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев заявил, что в комиссии ожидают, что на федплатформе ДЭГ проголосуют 90% от всех, кто подал заявки, а в сумме с московской платформой число голосовавших онлайн может превысить 7 млн человек.
За границей в рамках досрочного голосования с 1 марта на выборах главы государства проголосовали 62 791 избиратель в 41 стране, помочь поучаствовать россиянам, проживающих в странах, которые всячески препятствуют их возможности отдать свой голос, помогли участки созданные на приграничье с несколькими странами, в особенности с прибалтийскими. Как сказал член ЦИК РФ Павел Андреев, идея создания таких избирательных участков вдоль границы показывает россиянам за рубежом, что страна о них не забыла.
Про организацию голосования внутри России положительно высказываются международные наблюдатели. По словам координатора группы наблюдателей от ПА ОДКБ, председателя комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан по законодательству и судебно-правовой реформе Снежаны Имашевой, члены делегации отметили, что подготовка и проведение выборов в России организованы в соответствии с Конституцией, избирательным законодательством РФ и международными стандартами. Представители Сербии, Франции и Мексики высоко оценили техническую оснащенность избирательных участков, в частности, систем видеонаблюдения, а также формат многодневного голосования.
DDoS-атаки отбиты
Говоря о стойкости цифровых сервисов, глава ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что с начала голосования было заблокировано 160 тыс. атак на ресурсы ДЭГ, основным ударам подвергался непосредственно портал голосования — 130 тыс. атак и почти 30 тыс. атак — на портал наблюдения за ДЭГ. Старший вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности, глава компании «Солар» Игорь Ляпунов отметил, что атаки исходят из Украины, с IP-адресов Западной Европы, Северной Америки. «По профессионализму кибератак мы можем понимать, что работают самые профессиональные, специальные группировки», — сказал он.
В ЦИК также рассказали, что обращений о возможных нарушениях в ходе голосования, где есть серьезные инциденты, нет, по словам Памфиловой, ЦИК РФ приходится «шерстить мусор, высосанный из пальца». Также глава ЦИК рассказала об инцидентах в 20 субъектах РФ, на 29 участках, где пытались испортить ящики с бюллетенями, включая их заливку жидкостями, на восьми из них пытались поджечь урны. По ее информации, указания этим «недалеким людям» шли из кол-центров с территории Украины и некоторых стран Европы. В заключение рассказывая про эти случаи, Памфилова заявила, что все задержанные за порчу бюллетеней не уйдут от ответственности.
По мнению главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, который прокомментировал эти случаи в Telegram-канале, поджоги и аналогичные действия на избирательных участках повлекут неминуемое и строгое наказание, а в ряде случаев могут быть квалифицированы как диверсии или теракты. Более жесткую оценку дал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, по его мнению, порча урн с бюллетенями — поступок, равный государственный измене, который и наказываться должен соответствующим образом.
Первые результаты
Закроются все участки в 20:00 по местному времени. Не считая некоторых зарубежных участков, выборы завершатся в 21:00 мск 17 марта, когда двери участков закроются в самом западном субъекте страны — Калининградской области. Как рассказал ТАСС Булаев, первые результаты выборов президента РФ ожидаются как раз после этого времени. Результаты онлайн-голосования станут известны между 22:00 и 23:00 мск.