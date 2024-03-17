Начался последний день выборов президента РФ

В ЦИК также рассказали, что обращений о возможных нарушениях в ходе голосования, где есть серьезные инциденты, нет, по словам Памфиловой, ЦИК РФ приходится «шерстить мусор, высосанный из пальца». Также глава ЦИК рассказала об инцидентах в 20 субъектах РФ, на 29 участках, где пытались испортить ящики с бюллетенями, включая их заливку жидкостями, на восьми из них пытались поджечь урны. По ее информации, указания этим «недалеким людям» шли из кол-центров с территории Украины и некоторых стран Европы. В заключение рассказывая про эти случаи, Памфилова заявила, что все задержанные за порчу бюллетеней не уйдут от ответственности.