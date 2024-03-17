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Нигер разорвал военное соглашение, разрешающее присутствие ВС США в стране

Нигер разорвал военное соглашение с Соединёнными Штатами, которое разрешает американским военным находиться на территории страны.
Источник: Reuters

Об этом пишет Reuters со ссылкой на официального представителя военного переходного правительства африканской страны Амаду Абдрамана.

Как передаёт РИА Новости, правящая военная хунта Нигера отменила военное соглашение с США, которое разрешает американским военным и гражданскому персоналу Минобороны находиться на территории государства.

Уточняется, что решение вступает в силу немедленно.

В сентябре глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН указал на лицемерную позицию стран Запада в отношении госпереворотов в странах Африки и на Украине.

Как писал обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут, власти США до сих пор отказываются называть переворотом свержение власти в Нигере в июле из-за опасения прекращения военного сотрудничества со страной в стратегически важном регионе.