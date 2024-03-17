Нигер разорвал военное соглашение, разрешающее присутствие ВС США в стране

Об этом пишет Reuters со ссылкой на официального представителя военного переходного правительства африканской страны Амаду Абдрамана.
Как передаёт РИА Новости, правящая военная хунта Нигера отменила военное соглашение с США, которое разрешает американским военным и гражданскому персоналу Минобороны находиться на территории государства.
Уточняется, что решение вступает в силу немедленно.
Как писал обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут, власти США до сих пор отказываются называть переворотом свержение власти в Нигере в июле из-за опасения прекращения военного сотрудничества со страной в стратегически важном регионе.