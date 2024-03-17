В Британии заявили о нехватке у Европы денег на оборону НАТО

«Страны Евросоюза, входящие в НАТО, наиболее отстающие от целевых показателей альянса по оборонным расходам, включая Италию, Испанию и Бельгию, испытывают финансовые трудности», — говорится в материале. Специалисты уточнили, что они сталкиваются с высоким уровнем госдолга и бюджетного дефицита. По их мнению, это создает дополнительное финансовое давление в условиях замедления экономического роста.