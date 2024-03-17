Три малоизвестных факта о приморском губернаторе Кожемяко: кем работал и где жил

Губернатор-рекордсмен
Олег Кожемяко — единственный российский губернатор, который возглавлял более трех регионов. Под его руководством в разное время были Корякский автономный округ, Амурская область, Сахалинская область и с 2018 года — Приморье.
Жизнь в селе и работа слесарем
Родился будущий губернатор-рекордсмен в обычной семье в глубинке: его родина — село Черниговка в Приморье. Потом вместе с семьей жил в Лучегорске — там родители работали на строительстве Приморской ГРЭС. В 1979 году Олег Кожемяко переехал во Владивосток, чтобы получить образование: во Владивостокском строительном техникуме Министерства обороны СССР и затем в Хабаровском монтажном техникуме.
Во время учебы работал на Приморской ГРЭС в Лучегорске — в должности слесаря-сантехника и мастера цеха гидротехнических сооружений строительного управления.
В середине 80-х Олег Кожемяко поступил в Дальневосточный коммерческий институт. Тогда же решил заняться бизнесом.
Неожиданный преемник
Летом 2002 года Кожемяко стал депутатом Законодательного собрания Приморского края. А в конце того же года был избран представителем Приморского края в Совете Федерации. Интересно, что его преемником на этом посту стал экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев.
После работы в Совете Федерации Олег Кожемяко отправился в Корякский АО, после возглавил Амурскую и Сахалинскую области. В 2018 году вернулся в Приморье — победил на сложных и скандальных выборах, заменив врио главы Андрея Тарасенко.
Редакция «ФедералПресс» поздравляет Олега Николаевича Кожемяко с днем рождения. Мы желаем главе региона успешной карьеры, крепкого здоровья и новых проектов во вверенном ему регионе!