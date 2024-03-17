Три малоизвестных факта о приморском губернаторе Кожемяко: кем работал и где жил

Родился будущий губернатор-рекордсмен в обычной семье в глубинке: его родина — село Черниговка в Приморье. Потом вместе с семьей жил в Лучегорске — там родители работали на строительстве Приморской ГРЭС. В 1979 году Олег Кожемяко переехал во Владивосток, чтобы получить образование: во Владивостокском строительном техникуме Министерства обороны СССР и затем в Хабаровском монтажном техникуме.