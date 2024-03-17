В МВД рассказали о размере штрафа за продажу насвая

Начальник департамента официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев обозначил важность слов Главы государства на третьем заседании Национального курултая «Адал адам — Адал еңбек — Адал табыс» касательно употребления насвая. Алекешев отметил, что насвай изготавливается кустарным методом в антисанитарных условиях. В нем содержатся вещества, вызывающие различные заболевания, в том числе рак.
— В настоящее время Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения» предусмотрен запрет на ввоз, производство, продажу и распространение некурительных табачных изделий, в том числе насвая. Незаконная продажа некурительных табачных изделий влечет штраф в размере 25 МРП или свыше 92 тысяч тенге.
Также он добавил, что в целях обеспечения принципа «Закон и Порядок» органы внутренних дел совместно с общественностью с 18 по 31 марта будет проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие, в рамках которого будет проводится праворазъяснительная работа среди населения о вреде потребления насвая и необходимости соблюдения предпринимателями запрета на его реализацию.
В случае выявления фактов нарушения правил торговли виновные лица будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности. Кроме того, в Парламенте Республике Казахстан находится проект закона о введении уголовной ответственности за ввоз, производство, продажу и распространение вейпов и некурительных табачных изделий.