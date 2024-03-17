В МВД рассказали о размере штрафа за продажу насвая

Также он добавил, что в целях обеспечения принципа «Закон и Порядок» органы внутренних дел совместно с общественностью с 18 по 31 марта будет проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие, в рамках которого будет проводится праворазъяснительная работа среди населения о вреде потребления насвая и необходимости соблюдения предпринимателями запрета на его реализацию.