59,84% нижегородцев проголосовали на выборах президента к 20 часам 16 марта

Всего волеизъявление выразили 1 487 057 избирателей региона. При этом лично на избирательные участки суммарно за два дня пришли 56,26% — это 1 235 899 человек. Кроме того, дистанционным электронным голосованием воспользовались 251 158 избирателей. Это 87,1% тех, кто подал соответствующее заявление в ЦИК, — а таких в Нижегородской области 288 371 человек.