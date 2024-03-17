59,84% нижегородцев проголосовали на выборах президента к 20 часам 16 марта

В выборах Президента РФ в Нижегородской области приняли участие 59,84% избирателей, включая голосовавших онлайн.
Такова данные областной избирательной комиссии на 20 часов второго дня голосования — 16 марта. Впереди ещё один день.
Всего волеизъявление выразили 1 487 057 избирателей региона. При этом лично на избирательные участки суммарно за два дня пришли 56,26% — это 1 235 899 человек. Кроме того, дистанционным электронным голосованием воспользовались 251 158 избирателей. Это 87,1% тех, кто подал соответствующее заявление в ЦИК, — а таких в Нижегородской области 288 371 человек.
Рекорды активности избирателей по данным на те же 20 часов 16 марта ставят: наукоград Саров — там явка в 78,5%; Вадский муниципальный округе, где в голосовании поучаствовали 76,99% избирателей; Ардатовский муниципальный округ — 73,79%.
Напомним, впервые россияне выбирают главу государства в трёхдневном формате. За