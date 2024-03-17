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На выборах президента уже проголосовали больше половины приморцев

По итогам двух дней явка уже превысила 54 процента.
Источник: Агентство «Москва»

По итогам двух дней голосования в президентских выборах в Приморье приняли участие больше половины зарегистрированных избирателей. Об этом сообщает избирательная комиссия Приморского края.

По словам заместителя председателя крайизбиркома Ольги Михайловой, в пятницу и в субботу на избирательные участки уже пришли свыше 809 тысяч избирателей. Таким образом на утро воскресенья явка составила 56,54 процента.

Активнее всего в Приморье голосуют в Находке. Там на момент закрытия избирательных участков вчера к избирательным урнам пришли уже 73 процента жителей. В Михайловском районе зарегистрирована явка 71 процент. Чуть ниже цифры в Партизанском и Кавалеровском районах — там своё волеизъявление выразили свыше 66 процентов избирателей.

В Владивостоке показатели явки традиционно несколько хуже. Однако за два дня на избирательные участки уже пришли 53,23 процента жителей.

В этом году голосование на президентских выборах впервые проходит в три дня — проголосовать за кандидатов на высший пост в Российской Федерации можно в пятницу, субботу и в воскресенье. Это сделано для удобства избирателей.

Существенных нарушений в Приморье не зафиксировано. По словам председателя избирательной комиссии Приморского края Татьяны Гладких, жалоб в крайизбирком не поступало. Ход голосования в регионе контролируют свыше 3 тысяч наблюдателей.

Избирательные участки закроются сегодня в 20.00.