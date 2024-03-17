В Иркутской области стартовал завершающий день голосования на выборах президента России

«С одной стороны, наша страна сейчас проходит сложные времена, санкционное давление, ведет специальную военную операцию. А с другой стороны мы на этих выборах видим удивительно добродушную атмосферу. Люди приходят голосовать целыми семьями, объясняют детям важность выборов. Приходят с блинами, а в Чунском районе вообще приготовили самый большой блин, диаметром в три метра. Многие приходят в традиционных национальных костюмах, с домашними животными, одна женщина принесла на избирательный участок маленького ежика. Это, конечно, вызвало у всех умиление, и таких положительных эмоций у людей очень много», — сказал Владислав Шиндяев.