В Иркутской области стартовал завершающий день голосования на выборах президента России

В Иркутской области начался третий, финальный день голосования на выборах президента России сегодня, 17 марта. Всего для жителей Приангарья открылись 1872 избирательных участка. Голосование продлиться до 20.00, сообщает ИА IrkutskMedia.
По итогам 15 и 16 марта на территории региона проголосовало 854709 человек, явка избирателей составила 46,86%.
«С одной стороны, наша страна сейчас проходит сложные времена, санкционное давление, ведет специальную военную операцию. А с другой стороны мы на этих выборах видим удивительно добродушную атмосферу. Люди приходят голосовать целыми семьями, объясняют детям важность выборов. Приходят с блинами, а в Чунском районе вообще приготовили самый большой блин, диаметром в три метра. Многие приходят в традиционных национальных костюмах, с домашними животными, одна женщина принесла на избирательный участок маленького ежика. Это, конечно, вызвало у всех умиление, и таких положительных эмоций у людей очень много», — сказал Владислав Шиндяев.
Он подчеркнул, что такой настрой избирателей, на контрасте со сложностями внешнего давления и ответственностью выборов в такой момент говорит в первую очередь о единении, о готовности граждан поддержать страну.
«Сегодня стало не просто модно ходить на выборы, стало модно об этом рассказывать. Не о конкретном кандидате, а о гордости за свое участие в управлении страной», — сказал руководитель Центра общественного наблюдения за выборами в Иркутской области.