В Китае открылись участки для голосования на выборах президента России

Голосование на участках в шести китайских городах пройдет с 08.00 до 20.00 по местному времени (3.00 — 15.00 мск).
В голосовании могут принять участие граждане Российской Федерации, которым исполнилось 18 лет, постоянно или временно находящиеся на территории Китая. При себе необходимо иметь действующий общегражданский загранпаспорт.
Посольство РФ в Пекине ранее сообщало, что в целях обеспечения безопасности избирателей в день голосования будут приняты усиленные меры охраны и контроля. В частности, граждан РФ предупредили, что пронос на территорию российских загранучреждений крупногабаритных сумок, рюкзаков, продуктов питания, напитков, электронных устройств, включая мобильные телефоны, запрещен.
Адреса всех шести избирательных участков и телефон для связи с участковой избирательной комиссией в Пекине указаны на официальном сайте посольства России в Китае.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.