В Китае открылись участки для голосования на выборах президента России

Посольство РФ в Пекине ранее сообщало, что в целях обеспечения безопасности избирателей в день голосования будут приняты усиленные меры охраны и контроля. В частности, граждан РФ предупредили, что пронос на территорию российских загранучреждений крупногабаритных сумок, рюкзаков, продуктов питания, напитков, электронных устройств, включая мобильные телефоны, запрещен.