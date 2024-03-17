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В Китае открылись участки для голосования на выборах президента России

ПЕКИН, 17 мар — РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента Российской Федерации открылись в воскресенье в посольстве РФ в Пекине и помещениях российских загранучреждений в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Харбине и Гонконге, сообщили РИА Новости в посольстве РФ.
Источник: РИА "Новости"

Голосование на участках в шести китайских городах пройдет с 08.00 до 20.00 по местному времени (3.00 — 15.00 мск).

В голосовании могут принять участие граждане Российской Федерации, которым исполнилось 18 лет, постоянно или временно находящиеся на территории Китая. При себе необходимо иметь действующий общегражданский загранпаспорт.

Посольство РФ в Пекине ранее сообщало, что в целях обеспечения безопасности избирателей в день голосования будут приняты усиленные меры охраны и контроля. В частности, граждан РФ предупредили, что пронос на территорию российских загранучреждений крупногабаритных сумок, рюкзаков, продуктов питания, напитков, электронных устройств, включая мобильные телефоны, запрещен.

Адреса всех шести избирательных участков и телефон для связи с участковой избирательной комиссией в Пекине указаны на официальном сайте посольства России в Китае.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.