В Красноярском крае начался заключительный день голосования на выборах президента России

Независимые общественные наблюдатели работают на всех избирательных участках, чтобы процесс голосования был открытым, гласным и легитимным. Продолжат свою работу и иностранные делегаты, прибывшие в край для наблюдения за ходом выборов. Они будут присутствовать на избирательных участках вплоть до их закрытия.