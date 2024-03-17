В Красноярском крае начался заключительный день голосования на выборах президента России

Стартовал заключительный день голосования на выборах президента России. В 8:00 по всему Красноярскому краю открылись избирательные участки, они будут работать до 20:00.
Председатель региональной избирательной комиссии Алексей Подушкин рассказал, что в дни выборов в крае работает 2 071 избирательный участок. За всем, что на них происходит следит Общественный штаб по наблюдению за выборами, в который входят юристы, политологи, журналисты, психологи, IT-ишники.
Независимые общественные наблюдатели работают на всех избирательных участках, чтобы процесс голосования был открытым, гласным и легитимным. Продолжат свою работу и иностранные делегаты, прибывшие в край для наблюдения за ходом выборов. Они будут присутствовать на избирательных участках вплоть до их закрытия.
Узнать номер своего участка можно на портале Госуслуг или на сайте ЦИК.
Добавим, по данным красноярского Крайизбиркома, в регионе за первые два дня проголосовали 61,85% избирателей. В нескольких районах явка преодолела барьер в 70%.